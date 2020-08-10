Дестабілізація в Білорусі та Україні вигідна лише Кремлю

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловила громадський діяч і волонтер Наталія Юсупова, повідомляє Politeka.

Автор переконана в тому, що ситуація в Білорусі виглядає не явно на користь демократії.

"Ще вчора блогери кричали повсталим, вперед хлопці, ми з Вами, а сьогодні Портников виклав пост про те, що якщо повалити Лукашенка, то у білорусів буде простий вибір, або стати частиною РФ, або відбитися від росіян. Білоруси 26 років сиділи мовчки, коли гідних кандидатів садили по в'язницях, а зараз, коли всі розуміють, що Росія хоче створити СРСР-2, вирішили влаштувати революцію", – пояснила свою думку експерт.

Автора, у зв'язку з подіями в Білорусі, турбують кордони України і небезпека для незалежності країни.

"Нехай скидають, це їх право. Може хтось не згоден, що дестабілізація в Україні та Білорусі вигідна тільки росіянам? Нехай ще в країнах Балтії виберуть в президенти викладача танців або бібліотекаря, щоб швидше новий Совок створити", – вважає Наталія Юсупова.

Politeka повідомляла, що президент Білорусі Олександр Лукашеко після чергової перемоги на президентських виборах в Білорусі заговорив про вплив на процес з-за кордону. Про це він заявив на зустрічі головою виконавчого комітету – виконавчим секретарем СНД, головою місії спостерігачів від СНД Сергієм Лебедєвим.

Політик зазначив "рекордну явку" на виборчі дільниці і розповів, що вибори пройшли, "як свято", проте знайшлися ті, хто захотів все зіпсувати.

Кандидат на пост президента Білорусі Світлана Тихановська прокоментувала інформацію ЗМІ про загиблих в результаті протестів у Мінську. Так, головна конкурентка Олександра Лукашенка заявила, що якщо інформація про загиблих в ході протестів підтвердиться, то це стане "початком кінця" нинішньої влади.

Також Світлана Тихановська заявила, що вважає себе переможцем на виборах президента Білорусі. При цьому під час пресконференції Тихановська зазначила, що силове вирішення конфлікту після виборів є "неприпустимим".

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