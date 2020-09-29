Голова політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук зміг би обійти Володимира Зеленського і стати президентом України, якби брав участь у виборах в 2019 році

З такою заявою в ефірі телеканалу NewsOne виступати народний депутат України від ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

Він підкреслив, що українці обрали Зеленського лише тому, що до другого туру вийшли він і Порошенко.

"Ми обрали Президента Зеленського і змушені жити з цим. Сказати, що це була помилка, напевно, неправильно. Чому? У другий тур вийшов Президент Порошенко і кандидат у Президенти Зеленський. От якщо вибирати між Порошенком і Зеленським, то однозначно Зеленський краще, ніж Порошенко", – зазначив Ренат Кузьмін.

У той же час, якби тоді Віктор Медведчук брав участь у виборах і вийшов у другий тур, то з високою часткою ймовірності Президентом України став би саме він, вважає нардеп.

"Це був би зовсім інший тур. І цілком ймовірно, Президентом був би Медведчук, а не Зеленський", – додав народний депутат.

Він також зауважив, що Зеленський переміг на виборах, взявши на озброєння політичні та соціально-економічні ініціативи Віктора Медведчука, але обдурив своїх виборців і не виконав передвиборчих обіцянок.

"Ми помилилися не у виборі Порошенко-Зеленський, ми помилилися в його якостях, його намірах. Насправді, Зеленський нас обдурив. Він пішов на вибори, взявши у Медведчука його основні гасла, його основні пропозиції. Він нам обіцяв закінчити війну на Донбасі, він обіцяв знизити тарифи. Він нас навмисне обманював, свідомо знаючи, що свої обіцянки виконувати не буде", – підсумував Ренат Кузьмін.

Раніше Віктор Медведчук повідомив про те, що нинішні дії Зеленського спрямовані на подальше знищення нашої країни, суверенітету і незалежності України.