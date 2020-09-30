Президент Володимир Зеленський і його оточення довели, що ніколи не збиралися виконувати Мінські угоди

За словами голови Політради партії "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ), нардепа Віктора Медведчука, дії Зеленського і його команди довели це звільненням Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації в Мінській ТКГ.

Як підкреслив політик, Вітольд Фокін, фактично став жертвою своєї принциповості, адже саме він гостро почав ставити питання, чому не виконуються Мінські угоди, не вирішується питання про амністію на Донбасі, не проводяться вибори?

"Перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін озвучив кілька безперечних фактів, які заперечуються українською владою. Зокрема, він сказав, що закон Про амністію був прийнятий голосуванням у Верховній Раді, але потім зник. "Це детективна історія. Але, як відомо, рукописи не горять. Тому у мене цей документ є, і, я думаю, слідство дізнається, хто скоїв цей злочин"», – процитував Фокіна Віктор Медведчук.

Нардеп заявив - Фокін також стверджує, що вибори на Донбасі необхідно проводити.

"Хто зараз заважає винести проєкт постанови і проголосувати за призначення виборів у цих районах на 18 або 28 березня?",- Вітольд Фокін ставив питання, про яке нагадав у своїй заяві Медведчук.

Голова "ОПЗЖ" також підкреслив, що Вітольд Фокін пообіцяв підняти на засіданні ТКГ тему про виплату пенсій жителям Донбасу і зазначив, що "ніякого підтвердження, що там (на Донбасі) йде війна між Росією і Україною, не бачить".

Така принциповість Вітольда Павловича і послужила причиною його звільнення.

«У відповідь Президент України підписав указ, яким вивів Вітольда Фокіна зі складу делегації України в ТКГ і звільнив від виконання обов'язків першого заступника глави делегації. До того ж на сайті Президента України з'явилася невиразна і емоційна заява про те, що позиція Вітольда Фокіна суперечить офіційній позиції України, яка, за "скромною і незаангажованою оцінкою" оточення Президента, "повністю збігається з об'єктивною реальністю і політичною правдою". Така примітивно-обмежена позиція влади і аргументація в дусі "я правий, тому що я завжди правий" переконливо доводять нездатність до ведення діалогу, а розправа над Фокіним свідчить про небажання і неготовність української влади вести аргументовану дискусію», – повідомив Віктор Медведчук.

Нардеп упевнений, що звільнення Вітольда Фокіна зайвий раз доводить небажання чинної влади слідувати Мінським угодам.

"Реакція Президента - розправа над першим заступником глави української делегації в ТКГ і його відставка – означає, що Зеленський і його оточення не визнають Мінські угоди і відмовляються від їх виконання», – підсумував Віктор Медведчук.

Раньше Віктор Медведчук повідомив про те, що у Зеленського немає політичної волі для встановлення миру на Донбасі, а Кравчук нічого не вирішує.