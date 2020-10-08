Влада не хоче переносити проведення місцевих виборів незважаючи на стрімке зростання числа заражених небезпечним китайським вірусом в Україні

Уряд продовжує наполягати на проведенні виборів у заплановану дату, хоча практика показує, що на виборчі дільниці найбільш масово ходять люди похилого та старшого віку, а саме вони знаходяться в категорії ризику у зв'язку з пандемією.

Зазначимо, що представники ООН ще влітку нагадували про те, що нехтувати здоров'ям літніх людей особливо в умовах, що склалися, неприпустимо, про що говорилося на сайті організації. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у травні закликав вжити заходів для захисту прав і гідності людей старшого віку в усьому світі. Однак, для української влади проведення виборів, судячи з усього, виявилося в пріоритеті.

Добовий рівень кількості українців, інфікованих на коронавірус, зростає просто шаленими темпами. Починаючи з вересня, показник у 4 тисячі нових хворих вже фактично став шокуючою "нормою". Втім, дані за останню добу побили всі рекорди: станом на 8 жовтня, в Україні вперше за період пандемії зафіксували показник у 5 397 виявлених хворих. При цьому, попри стрімке зростання захворюваності, представники "верхівки" керівництва країни поки так і не заговорили про перенесення масштабної всеукраїнської події – Місцевих виборів-2020. Чи існує все ж ще ймовірність відтермінування дня голосування, призначеного на 25 жовтня, та яким чином масштабна хвиля інфікувань, що буквально накрила Україну, відобразиться на явці громадян на виборчі дільниці, дізнавалися Знай.ua.

Вплив падіння рейтингів – "Треба якнайшвидше!"

Заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв, що вибори можуть бути перенесені або за фактом запровадження надзвичайного стану, або якщо понад 50 % території країни опиниться в "червоній" зоні карантину. Втім, за словами експертів, однією з основних причин непохитної дати проведення виборів, все ж приховується у невпинному падінні рейтингів провладної партії "Слуга Народу".

"З професійної точки зору, я обома руками "за" перенесення. Але, якщо кажучи з точки зору вірогідності, то на сьогодні це малоймовірно – можливо, десь 15-20 %. І не останньою причиною тому є те, що партія "Слуга народу", рейтинги якої поступово зменшуються, наразі не мають ніякого представництва в місцевих радах. А після виборів – нехай навіть і неуспішних для них – вони отримають хоч якесь представництво на місцях. В Офісі президента вже кулуарно обговорюється, хто винен в "провалі" на виборах, навіть не сумніваючись у тому, що він буде", – зазначає політичний консультант Микола Спірідонов.

Також виникають сумніви і щодо явки українців на голосування. Особливо, в регіонах з найвищим рівнем захворюваності.

"Ми проводили закриті дослідження з цього приводу і можу сказати, що побоювання є. Коли у нас, скажімо, на початку весни питали "Чи стикалися Ви або члени Вашої родини з випадками інфіковування?", більшість відповідала "Ні", але сьогодні зовсім інша ситуація – зараз все більше відповідної інформації про коло твоїх особистих знайомих. У людей є побоювання можливості захворіти, тим паче, що не можна не допустити хвору людину на виборчу дільницю, як, наприклад, в ТРЦ чи магазин", – відзначає політичний консультант Микола Спірідонов.

Як підкреслив Микола Спірідонов, до суттєвої кількості представників категорії "Побоювань вірусу" долучиться ще одна категорія - тих, хто не вірить в реальний вплив місцевих виборів на стан розвитку країни, залишаючись впевненими у тому, що "Нічого не зміниться". Разом вони можуть скласти чималий відсоток "неявки".

Соцопитування – підтверджують думки експертів

Припущення експерта підтверджують і кілька проведених соцопитувань.

Згідно із моніторингом, проведеним Соціологічною групою "Рейтинг" (Rating Group Ukraine), в перші місяці впровадженого карантину більшість опитуваних підтримувала ідею перенесення дати жовтневих виборів.

Так, у квітні 56% українців відповіли "Скоріше, так" перенесенню на грудень 2020 року, а 43 %, взагалі, надали аналогічну відповідь про відтермінування на весну 2021 року.

Опитування Соціологічної групи " Рейтинг "(Rating Group Ukraine)

А результати нещодавнього моніторингу, проведеного компанією Research & Branding Group з 5 по 15 вересня, свідчать про те, що стрімке зростання кількості інфікованих COVID-19, може суттєво вплинути на реальний рівень електоральної активності.

16% опитуваних відзначили пандемію, як вирішальну підставу для відмови іти на голосування 25 жовтня. А 11 % - пов'язане з нею можливе посилення карантину.

Опитування Research & Branding Group