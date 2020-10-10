Україна буде зобов'язана купувати вакцину від китайського вірусу у РФ
Таку заяву зробив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура в ефірі телеканалу Newsone, передає "УП".
За його словами,"на першому місці має бути здоров'я громадян".
"Я скажу зараз те, за що напевно частина фракції СН закидає мене камінням, але я вважаю, що на першому місці має бути здоров'я громадян..."- заявив нардеп.
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"Якщо російська вакцина покаже свою ефективність, будуть рекомендації відповідні, ми будемо зобов'язані закуповувати, я вважаю", - підкреслив депутат.
Раніше Ізраїльський інфекціоніст озвучив думку, що російська вакцина від "китайського" вірусу на даний момент може бути неефективною і небезпечною.
За словами фахівця, на даний момент у світі немає дієвих ліків від вірусу.
"Може бути, через рік ми дізнаємося, що вона цілком нічого. Але зараз я не порекомендую її навіть своєму ворогові. Не впевнений, що таке щеплення безпечне і ефективне", - зазначив фахівець.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив що Україна отримає надійну вакцину, яка не викликатиме сумнівів у вчених.
Нагадаємо , Зеленський звернувся до ЄС із закликом через Україну.
Як повідомляла Politeka, Зеленський повідав, яке спілкування веде з Путіним.
Також Politeka писала, що Зеленський попередив українців про" нелюбимий " режим.