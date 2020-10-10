Україна буде зобов'язана купувати вакцину від китайського вірусу у РФ





Таку заяву зробив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура в ефірі телеканалу Newsone, передає "УП".



За його словами,"на першому місці має бути здоров'я громадян".

"Я скажу зараз те, за що напевно частина фракції СН закидає мене камінням, але я вважаю, що на першому місці має бути здоров'я громадян..."- заявив нардеп.

"Якщо російська вакцина покаже свою ефективність, будуть рекомендації відповідні, ми будемо зобов'язані закуповувати, я вважаю", - підкреслив депутат.

Раніше Ізраїльський інфекціоніст озвучив думку, що російська вакцина від "китайського" вірусу на даний момент може бути неефективною і небезпечною.

За словами фахівця, на даний момент у світі немає дієвих ліків від вірусу. "Може бути, через рік ми дізнаємося, що вона цілком нічого. Але зараз я не порекомендую її навіть своєму ворогові. Не впевнений, що таке щеплення безпечне і ефективне", - зазначив фахівець.

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