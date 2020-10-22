Нікчемність сьогоднішньої влади полягає в тому, що вона намагається поставити хрест на всьому, починаючи від історичної пам'яті, закінчуючи будь-якими соціально-економічними досягненнями. Про це в ході візиту до Кривого Рогу заявив голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, повідомляє 112.ua.

"Нікчемність сьогоднішньої влади полягає в тому, що вона намагається поставити хрест на всьому. Хрест на подвиг, перетворили життя наше і зробили його з бідної, що було при Порошенку в злиденну при Зеленському. Житлово-комунальні тарифи, безробіття, тобто це все те, що сьогодні, на жаль, відбувається у нас в країні. Тому, коли ми говоримо, що 25 жовтня у нас вибори, я вам хочу сказати – людям треба визначитися. Якщо вони хочуть голосувати за партію "Слуга народу", якщо вони хочуть підтримувати цю партію, вони повинні розуміти, що миру в країні не буде при них, країна буде ще глибше падати в прірву злиднів; будуть пропадати ті робочі місця, які ще є, будуть закриватися підприємства; будуть розпродаватися найважливіші стратегічні підприємства. Вже легалізували казино. Зараз хочуть легалізувати марихуану. Нашу країну перетворюють на помийну яму", - підкреслив політик.

Він зазначив, що в українців є реальна альтернатива нинішній владі.

"І з іншого боку, є опозиція в особі "Опозиційної платформи - За життя", яка готова і знає, як встановити мир, як радикальним чином змінити економічну реформу і економіку країни, як реально наповнити соціальні програми для наших громадян, дотримати їх права і гарантії, передбачені Конституцією. Цей вибір доведеться всім нам зробити 25 жовтня", - додав політик.