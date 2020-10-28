Нардепи з партії "Слуга народу" влаштували розбірки між собою

Зокрема, їх не влаштовують результати місцевих виборів в Україні. Деякі з них навіть прогнозують нову революцію і Майдан, які можуть виспихнути зовсім скоро.

Листування нардепів з партійного чату оприлюднила "Страна".

У бесіді нардеп Микита Потураєв заявив, що в Україні може відбутися новий Майдан. Він також пропонує своїм колегам купити квиток в російське місто Ростов-на-Дону - туди після Революції Гідності втік Віктор Янукович.

А однопартійця Богдана Торохтія він звинувачує в тому, що той нібито писав на нього доноси. Також Потураєв пише, що Торохтій нібито вимагав 30 тисяч доларів за право висуватися в мери Світловодська.

При цьому однопартійці вважають, що Потураєв торгував місцями в партії.

"Сподіваюся, будуть зроблені відповідні висновки. Інакше через таких, як ти, нас точно чекає Майдан, і не один. А когось ще й сміттєвий бак"– написали йому у відповідь.

Також раніше повідомлялося, що спливло листування нардепів "Слуги народу" про відставку голови НБУ Якова Смолія і курс долара.