Нардепи з партії "Слуга народу" влаштували розбірки між собою
Зокрема, їх не влаштовують результати місцевих виборів в Україні. Деякі з них навіть прогнозують нову революцію і Майдан, які можуть виспихнути зовсім скоро.
Листування нардепів з партійного чату оприлюднила "Страна".
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У бесіді нардеп Микита Потураєв заявив, що в Україні може відбутися новий Майдан. Він також пропонує своїм колегам купити квиток в російське місто Ростов-на-Дону - туди після Революції Гідності втік Віктор Янукович.
А однопартійця Богдана Торохтія він звинувачує в тому, що той нібито писав на нього доноси. Також Потураєв пише, що Торохтій нібито вимагав 30 тисяч доларів за право висуватися в мери Світловодська.
При цьому однопартійці вважають, що Потураєв торгував місцями в партії.
"Сподіваюся, будуть зроблені відповідні висновки. Інакше через таких, як ти, нас точно чекає Майдан, і не один. А когось ще й сміттєвий бак"– написали йому у відповідь.
Також раніше повідомлялося, що спливло листування нардепів "Слуги народу" про відставку голови НБУ Якова Смолія і курс долара.
"Слуги народу" обговорили наслідки звільнення голови Нацбанку Якова Смолія. Керівник фракції Давид Арахамія зазначив, що до банкіра "добре ставлення, але він не може працювати в нинішніх умовах". Нібито, Смолій збирався тримати інфляцію на рівні 1,9% і не хотів проводити емісію.
Нагадаємо, зашкваренные "Слуги народу" придумали, яким ще податком обкласти українців.
Як повідомляла Politeka, присоромлений голова "Слуги народу" покаявся перед українцями.
Також Politeka писала, що скандал з "робочої бабою" з "Слуги народу" не вщухає, з'явилося визнання.