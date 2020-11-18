Як вам такий вчинок депутатів?

У телефоні нардепа від "Слуги народу" були збережені зображення з оголеними жінками

Зокрема, під час перерви у засіданні Верховної Ради народного депутата від Партії "Слуга народу" Анатолія Драбовського помітили за пересиланням інтимного відео своєму однопартійцю Олегу Тарасову.

Про це повідомили журналісти видання tk.media.

Нардеп почистив пам'ять свого смартфона після пересилання ролика з оголеною жінкою, адже в телефоні висвітилося повідомлення про недостатню кількість пам'яті.

Щоб додати пристрою пам'яті нардеп видалив відео брифінгу глави МОЗ Максима Степанова, вважаючи його не таким важливим, як відео з оголеними жінками.

Також на кадрах, знятих журналістом, видно, що в телефоні парламентарія збережені інші зображення з оголеними жінками.

Українці в коментарях обурилися побаченому листуванню і розкритикували нардепів від "Слуг народу":

"Це найідіотська партія за весь період існування ВР. І на утримання всього цього лайна витрачаються наші гроші. Жах", " це не партія, це зоопарк якийсь! Одні Зе-тварини", "одні тварі і збоченці прийшли до влади, раніше бідних студенток домагався, а зараз тільки по телефону".

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