Російський президент Володимир Путін звинуватив Вірменію у втраті Нагірного Карабаху

За його словами, вона свого часу не визнала "Нагірно-Карабаську Республіку", через що Росія і не стала втручатися в цей конфлікт, передає "Діалог.UA".

В інтерв'ю центральним каналам за підсумками війни в Карабасі російський президент назвав невизнання Вірменією НКР помилкою. За його словами, РФ не стала допомагати в цьому конфлікті саме через невизнаний статус "республіки".

"Це було істотним фактором... Сам факт невизнання Карабаху, в тому числі з боку Вірменії, він істотно накладав відбиток на хід подій", – цитують журналісти слова політика.

Таким чином, він дав зрозуміти, що, оскільки правда була на боці Азербайджану, Росія могла б постраждати в цьому конфлікті. Мовляв, Алієв повертав свої землі.

"За міжнародним правом Карабах завжди був невід'ємною частиною Азербайджану, ОДКБ втручатися не могла, так як на Вірменію ніхто не робив замах", – заявив Путін.

Тут же він пригадав окупацію грузинських Південної Осетії Абхазії, а також українського Криму. Причому, крадіжку останнього він назвав "справедливою", підкресливши, що це був правильний крок:

"Ми пішли назустріч людям (Криму), зробили це відкрито... Ми не соромимося про це відкрито говорити".

Почувши подібне з вуст людини, яку Вірменія вважала союзником, її громадяни буквально вибухнули обуренням. Люди нагадали Путіну, що в ході останнього конфлікту на території Вірменії були збиті десятки безпілотників, а за день до перемир'я Азербайджан збив російський військовий вертоліт, про що президент РФ в інтерв'ю промовчав.

За словами журналістів, у Путіна явно проглядається нелогічний підхід до війни в Карабасі. А його слова про те, що Азербайджан повертав території, які визнані за ним міжнародним правом, наштовхують на думку, що, виходячи з логіки кремлівського небожителя, Україна має повне право силою повернути Донбас. Як відомо, "ДНР" і "ЛНР" не визнані більшістю країн світу і знаходяться на території, яка є частиною України.

Нагадаємо, Ердоган відправляє миротворців в Азербайджан, указ вже в парламенті.

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