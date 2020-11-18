Україна не відмовилася від подальших планів на співпрацю з альянсом НАТО

Крім того, Україна може стати членом НАТО і без надання плану дій щодо членства в Альянсі. Про це сказав глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-конференції "The Road to Warsaw Security Forum", передає "Укрінформ".

За його словами, членство в НАТО повинна отримати не тільки Україна, а й Грузія після досягнення необхідних умов.

"Позиція України проста: якщо ПДЧ є чимось, що надалі спростить наш шлях до членства, то Україна і Грузія повинні його отримати. Але якщо союзники вирішать, що ми можемо досягти такого ж результату за певний період часу без ПДЧ, то це можемо обговорити", – пояснив дипломат.

Міністр закордонних справ зазначив, що Україна повинна отримати чіткий вектор напрямку, інструменти та остаточні терміни на шляху вступу до НАТО.

"Це дуже важливо. В іншому випадку ми будемо блукати в просторі, роблячи щось, що не буде наближати нас до нашої мети", – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, що взаємини України і НАТО почалися в 1992 році, коли Україна після отримання незалежності приєдналася до Ради Північноатлантичного співробітництва. На даний момент Україна член-аспірант НАТО.

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