В Україні розгортається катастрофа на тлі пандемії коронавірусу, але нікому до цього немає діла

Як передає Politeka, таку думку висловила журналістка Світлана Крючкова у своєму блозі.

Вона висловила свою думку з приводу останніх подій в Україні після інтерв'ю з колишнім міністром фінансів Ігорем Уманським.

"Президенту - "не лоху" впарили рецепт 100-річної давності епохи "Великої депресії" в США - будувати дороги. "Не лох" з'їв пораду, не моргнувши оком. Закатали в асфальт історично рекордну суму, значна частина якої піде закордонним підрядчикам і виробникам будматеріалів, отримали потрійне завищення цін на дорожньому будівництві, багатомільярдні мегавідкати, в тому числі з коштів, які повинні були піти з ковідного фонду на боротьбу з пандемією. Сліди тягнуться до Офісу президента", - написала вона.

Крючкова після бесіди з Уманським резюмувала, що з ковідним фондом в Україні "теж все погано" - грошей залишилося менше 40% від закладеного, на зарплати медикам грошей не вистачає, обладнання не закупили, а з місцями в лікарнях, логістикою роботи з пацієнтами, киснем і балонами для нього - катастрофа.

"Все добре" тільки в відосах Степанова і Ляшка", - наголосила журналістка.

Ситуацію з відсутністю відповідальності за заходи під час пандемії Крючкова порівняла з дворовим футболом - "хто останній - той воротар".

"МВФ - на*бали. Тільки вони, на відміну від нашого гаранта - таки "не лохи", транш загальмували і поки не збираються його розморожувати", - зазначила вона.

Що ж стосується ситуації з бюджетом, як наголосила Крючкова, за два найближчі місяці потрібно десь запозичити 200 мільярдів, що вдвічі більше, ніж за 10 попередніх місяців.

"Пенсійний фонд - в боргах, як повернути протягом найближчих 40 днів казначейству позичені десятки мільярдів - немає ні найменшого розуміння", - наголосила вона.

Нагадаємо, біда трапилася з главою МОЗ, з'явилося термінове звернення Степанова: "на жаль...".

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.

Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.