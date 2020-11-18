Незабаром займуться поліпшенням супутникового інтернету на борту літака президента України Володимира Зеленського

Тендер виграла компанія, що належить уряду Абу-Дабі (ОАЕ) "Etihad Airways Engineering LLC". За таку послугу наша держава виділить іноземній компанії 32,40 мільйона гривень, передає Обозреватель.

Відповідний тендер проводив Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації Держспецзв'язку.

Протягом року компанія повинна модернізувати станцію супутникового зв'язку, встановлену на літаку Аirbus 319-115 із заводським номером 3260 і державним і реєстраційним знаками UR-ABA.

Це один з літаків державного авіаційного підприємства "Україна" дус, яке забезпечує перельоти вищих посадових осіб держави. Серед них президент Володимир Зеленський.

Відзначається, що модернізована станція Honeywell JetWave (США) буде забезпечувати на борту доступ в інтернет з використанням швидкісних стандартів Inmarsat Аего Global Хргеѕѕ service з максимально можливою швидкістю 50 Мбіт/с.

Схоже інших проблем в країні немає і гроші, які могли бути витрачені на щось вартісне підуть на чергові іграшки вищих посадових осіб держави.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський терміновим чином скликав нараду РНБО щодо загрози нацбезпеці країни.

Як повідомляла Politeka, Зеленський звернувся до бійців ЗСУ, згадавши про російську агресію.

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