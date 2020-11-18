Політолог і журналіст Юрій Романенко оцінив відмову депутатів голосувати за скасування карантину вихідного дня
Як передає Politeka.net, точку зору експерт висловив на своїй сторінці в Facebook.
Політолог процитувала заяву заступника голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук:
Як передає Politeka.net, точку зору експерт висловив на своїй сторінці в Facebook.
Політолог процитувала заяву заступника голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук:
"Ми не можемо скасувати рішення Кабміну. Тільки він сам може змінити своє рішення. Але для суспільства це був би помилковий сигнал, що вже на наступних вихідних не буде обмежень. А якщо Кабмін не скасовує карантин, то до людей буде приходити поліція зі штрафами і протоколами", - пояснила вона.
"А хто голосував за призначення цього Кабміну? Може пора тоді поміняти уряд?",- задався питанням Романенко.
Нагадаємо, Верховна Рада не прийняла рішення про скасування карантину вихідного дня в Україні.
Також ми повідомляли, що на думку політолога Валентина Гладких локдаун був би найкращим рішенням в Україні, але ми собі не можемо його дозволити.
Голоси "за" віддали лише 149 депутатів.
Також ми повідомляли, що на думку політолога Валентина Гладких локдаун був би найкращим рішенням в Україні, але ми собі не можемо його дозволити.
"Але карантин вихідного дня реально скоротить кількість контактів між людьми. І таким способом можна взагалі вирішити проблему", - упевнений експерт.
Нагадаємо, що дикі штрафи в 170 тисяч гривень обрушилися на українців, кого покарають
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