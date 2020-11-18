Політолог і журналіст Юрій Романенко оцінив відмову депутатів голосувати за скасування карантину вихідного дня



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Політолог процитувала заяву заступника голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук: Як передає Politeka.net , точку зору експерт висловив на своїй сторінці в Facebook.Політолог процитувала заяву заступника голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук:

"Ми не можемо скасувати рішення Кабміну. Тільки він сам може змінити своє рішення. Але для суспільства це був би помилковий сигнал, що вже на наступних вихідних не буде обмежень. А якщо Кабмін не скасовує карантин, то до людей буде приходити поліція зі штрафами і протоколами", - пояснила вона.