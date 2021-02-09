Українцям варто задуматися над тим, що на чолі країни стоїть непрофесійна команда з диктаторськими амбіціями, що ставить собі за мету узурпацію влади й знищення прав і свобод громадян

Про це заявити голова політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук.

Політик переконаний в тому, що незаконне введення санкцій щодо каналів «112 Україна», NewsOne і ZIK, а також проти громадянина України, народного депутата Тараса Козака є свавіллям влади, а всі спроби обґрунтувати це рішення Законом України «Про санкції» неспроможні.

«Рішенням РНБО, введеним в дію указом Президента від 2 лютого 2021 року № 43/2021, до юридичних осіб-резидентів застосована санкція у вигляді "припинення надання послуг з ретрансляції" (пункт 6 додатка 2), яка відсутня в нормах чинного Закону України "Про санкції", так як була виключена з проекту при прийнятті його в другому читанні», – заявив Медведчук, вказавши, що, враховуючи значимість цього формулювання для блокування поширення сигналів цих телеканалів, а, отже, наявності очевидного мотиву і злочинного умислу, йдеться про службове підроблення, здійснене в РНБО.

Точно так само, зазначив парламентарій, суперечать закону інші санкції, про що заявляв Арсеній Яценюк під час голосування за цим Законом: «у тому випадку, якщо є загроза національній безпеці української держави, глава Української держави через Раду національної безпеки і оборони матиме право вводити ряд санкцій на зразок тих, які вводяться нашими західними партнерами – країнами ЄС, США і "Великої сімки". Які правки ми підтримуємо в даному законопроекті? Уряд пропонує виключити з переліку санкцій обмеження і припинення надання послуг поштового зв'язку, заборону і обмеження теле - і радіотрансляції, обмеження або припинення діяльності засобів масової інформації. Також обмеження і заборона і виробництва друкованих ЗМІ та інших інформаційних матеріалів. Ми вважаємо, що такі рішення можуть прийматися виключно судами України відповідно до законів і Конституції».

Віктор Медведчук підкреслив, що саме в цій редакції був прийнятий закон.

Народний депутат поінформував, що під час обговорення прийняття даного закону у Верховній Раді (що зафіксовано стенограмою засідання), народний депутат Олег Зарубінський звернувся до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка: «хто може стати об'єктами застосування санкцій. Ви це оголосили. Але в таблиці, яку нам роздали, крім іноземних держав, іноземних юридичних осіб і так далі, в кінці є громадяни України. Я хотів би, щоб всі почули, очевидно, тоді буде усвідомлене голосування, чи залишаться громадяни України чи це стосується нерезидентів?».

Медведчук нагадав, що на це пряме запитання Яценюк відповів, що санкції стосуються лише іноземних держав та іноземних компаній.

"Тому застосування санкцій до громадянина України Тараса Козака суперечить не тільки Конституції, чинному законодавству, а й самому закону, про що було сказано вже в момент його прийняття», – повідомив Віктор Медведчук.

Політик наголошував і на тому, що знищенням телеканалів і свободи слова в Україні, Президент України Володимир Зеленський і його оточення пішли на повне і відкрите спотворення сенсу Закону України «Про санкції», на пряму підробку, що є кримінальним злочином, а жертвами цієї брехні стали не тільки журналісти телеканалів, а й мільйони українських громадян, яких позбавили права отримувати об'єктивну інформацію.

"Більш того, відключення трансляції телеканалів проводилося 2 лютого, а Указ Президента набув чинності 4 лютого. І всі дії, спрямовані на блокування телеканалів, які проводилися протягом цих двох днів є абсолютно незаконними, а їх безпосередні виконавці повинні понести відповідальність у порядку, встановленому законом, тим більше що сам Президент Зеленський визнав цей факт. 5 лютого він підписав указ № 48/2021, яким скасував низку раніше виданих президентських указів, які регулювали процедуру їх публікації та набрання чинності. Фактично це перше, але далеко не останнє визнання Зеленським своїх незаконних дій», – констатував Віктор Медведчук.

Тому, підсумував голова політради ОПЗЖ, громадянам України та міжнародним партнерам нашої країни варто замислитися навіть не над тим, що знищується Конституція України, зневажаються свободи людей і закони країни, а над тим, що на чолі України стоїть непрофесійна команда з диктаторськими амбіціями, що ставить собі за мету узурпацію влади і знищення прав і свобод громадян.

"Це найкоротший шлях до національної катастрофи з усіх, які можуть бути», – резюмував Віктор Медведчук.