У Донецькій прокуратурі не розглядали серйозно вбивство Надії Щербань і вважали його рядовим.

Про це сказав син загиблого підприємця і політика Євгена Щербаня Євген в ефірі програми "Що далі" на каналі "Знай24".

"Як з'ясувалося, Надію Миколаївну взагалі не розглядали серйозно в контексті вбивства. І як Демиденко Микола Кузьмич висловився, її розглядали, як рядову. Що теж якось трошки дивно звучить. Тобто, а чому так вийшло - це хороше запитання", - сказав Євген Щербань.

Він зазначив, що в 2013 році йому прийшла в голову думка, що Надію Щербань вбили, тому що вона мала ділову хватку і могла замінити чоловіка Євгена в його роботі.

За його словами, Тарас Чорновіл не був конкурентом для Євгена Щербаня, так само як і Павло Лазаренко не був конкурентом на президентське крісло.

Як повідомляла Politeka, Москаль заявив, що Щербаня вбили через політичні причини.

Також Politeka повідомляла, що Москаль прокоментував ситуацію зі спадщиною Євгена Щербаня.