Відключення електроенергії, води і зупинка залізничного сполучення не сприяють поверненню Криму, а віддаляють процес повернення людей і території на невизначені перспективи.

Про це сказав журналіст Дмитро Василець в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24".

Дмитро Василець зазначив, що з такою політикою повернення Криму, яка передбачає, що реінтеграція півострова буде відбуватися з урахуванням стратегічного курсу на вступ до НАТО і ЄС - терміново потрібно президенту Володимиру Зеленському та прем'єр-міністру Денису Шмигалю почати копати рів на кордоні з Кримом.

"І запустити туди піраній з крокодилами. Щоб Крим став не півостровом, а островом. Це якраз лягає в концепцію, яку вони виписали. Тому що зауважте: викопати рів і запустити туди крокодилів - чим це за бажанням повернення Криму відрізняється від того, а давайте відключимо електроенергію. Електроенергію відключили. Відключили воду. Відключили залізничне сполучення... Це віддаляє процес повернення людей і території на невизначені перспективи", - сказав Василець.

За його словами, це є грою на руку Російської Федерації. Особливо це стосується заяв, які ставлять Україну в конфронтаційне положення з Росією.

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