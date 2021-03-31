У програмі Мирослави Бобровської «Хід королеви» підприємець Євген Щербань прокоментував чутки та розмови щодо того, що його хтось фінансує.
«Хто стоїть за моєю спиною?», - сам до себе поставив це питання гість програми. Роздуми привели його до таких відповідей.
По-перше, каже Щербань, за його спиною стоїть не хто інший як Творець. Тим паче, що це, напевно, стосується в принципі всіх людей, для яких найбільшою цінністю в житті є справедливість і які хочуть привнести її в життя. Ставлення ж самого бізнесмена до цього достатньо серйозне.
По друге, за його спиною стоїть батько, покійний донецький політик та підприємець Євген Щербань-старший.
Далі він називає своє оточення, людей, які залишилися біля нього після останніх подій і підтримують, які залишилися після виходу «Спадкоємця» «Громадського».
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Щербань розповідає, що його запит на справедливість люди надягають на свої ситуації та рефлексують щодо цього. «Тотальна несправедливість - це корінь багатьох бід і проблем на всіх рівнях», - переконаний підприємець.
І останнім у цьому переліку Євген Щербань називає за своєю спиною президента України, Володимира Зеленського. Як відомо, президент є гарантом Конституції, а до її написання приклав свою руку батько бізнесмена.
Нагадуємо, Євген Щербань хоче відповісти на звинувачення брата Руслана.
Раніше Politeka повідомляла про те, що Щербань заявив, що побачив в перемозі Зеленського серйозні можливості.