У програмі «А як насправді?» блогерка Мирослава Бобровська висловила свою думку щодо слів Олексія Данилова, секретаря РНБО, про недоречність вживання терміну «Донбас».

Олексій Данилов заявив, що термін «Донбас» краще не вживати, натомість доречно говорити про Донецьку та Луганську області, територіальні одиниці України. Свою позицію секретар РНБО аргументує тим, що, називаючи ці території Донбасом, українці використовують російський наратив, а це зі свого боку небезпечно в сучасній ситуації.

На думку Бобровської, дискусія щодо назви східних територій України надто роздута. Натомість вона ставить питання про ріст тарифів, цін на паливо, харчові продукти, про бідність, про відсутність розвитку в масі галузей, серед яких такі важливі, як освіта та медицина, про земельне питання, вирубку лісів та інше. «Це ж така важлива тема, як називати схід України», - каже вона.

Окрім того, заява секретаря РНБО не надто відповідає дійсності: назву Донбас вживають не просто громадяни у своєму побуті, вона функціонує і на офіційному рівні. Аби не бути голослівною, Бобровська називає чіткі цифри: навіть сайт уряду вживає слово «Донбас» 2533 рази. Цей термін активно функціонує, наприклад, в новинах, у постановах Кабінету міністрів, у публічних виступах президента України.

Блогерка звертає увагу, що художнє мовлення теж цілком увібрало цю назву: проза та поезія про Донбас. І це стосується не лише сучасних письменників, але й класиків, як, наприклад, Микола Зеров чи Василь Стус. «Заборонити авторів, звинуватити в пропаганді, назвати ворогом України і “впиляти” їм термін - 10 років, щоб не повадно було, причому посмертно», - іронізує Бобровська та відзначає, що ситуація виходить за межі нормальності.

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