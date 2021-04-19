В наші дні українські політики постійно перебувають на увазі. Але так було далеко не завжди - наприклад, під час правління Віктора Януковича і Партії Регіонів влада була дуже закритою, непрозорою. Влада була відірвана від народу. Чи не це призвело до її падіння?
Питання у програмі Сніжани Єгорової «Снігова лавина» розглядає колишній депутат Верховної Ради Олена Бондаренко.
«Тут річ не в тому, яка партія перебуває при владі. На відірваність політиків від народу впливають гроші. Це і є вододіл. Хтось живе за вікном свого «Мерседеса» або приватного «джета». Це не питання статусу або політики. В політиці завжди було багато найзвичайнісіньких людей», - розповідає ексдепутат.
Раніше, як повідомляла Politeka, Олена Бондаренко зазначала, що в Україні часто голосують не за конкретного політика, а за бренд.
Також вона обурювалася успішними діями Збройних сил України проти проросійських бойовиків на Донбасі.
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