На які результати варто очікувати, коли Україна відкриє вільний ринок землі?Про це розповів Євгеній Шевченко, депутат Верховної Ради, юрист і підприємець, у програмі Сніжани Єгорової «Снігова лавина».

Передусім Шевченко розвіює певні страхи населення щодо нового земельного закону: «Зганяти українців з землі ніхто не буде». Йдеться про зміни в управлінні землею: якщо раніше це були ставленики Києва, то тепер – місцеві громади. «До управління землею допущені місцеві депутати - люди, яких всі знають, практично, сусіди», - підкреслює гість програми.

Політик схвально оцінює роботу президента Зеленського щодо вирішення земельних питань. Себе же Шевченко називає аграрієм і навіть зізнається, що планує займатися землею надалі та особисто підтримав законопроєкт.

Новий закон спрямований на розвиток фермерства, а на нього депутат покладає багато надій. «Фермери - середній клас - зруйнують величезні монополії, покінчать з українськими латифундистами», - пояснює він. В Україні існує проблема монополій, величезних компаній, що у своїх руках зосереджують навіть не десятки, а сотні тисяч гектарів землі. «Для мене норма: одне село - одне господарство, тобто від трьох до семи тисяч гектарів», - окреслює Шевченко свою позицію. Так само несхвально він ставиться до того, аби продавати українську землю іноземцям. Отже, новий закон, на його думку, розв’яже багато земельних проблем держави.

Нагадуємо, Шевченко пояснив, чому зустрічався з президентом Білорусі.

Раніше Politeka повідомляла про те, що по тіньовому сектору економіки карантин вдарив сильніше.