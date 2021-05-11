Опозиційний політик, народний депутат Ілля Кива у програмі Сніжани Єгорової «Снігова лавина» розповів про своє ставлення до грошей.

«Я був досить багатим хлопцем, по-чесному, тому що будував свої досягнення на фінансовому збагаченні через свою недосвідченість чи не до кінця розуміння сутності світу. Коли мене цікавили гроші – вони у мене були, коли я на цьому акцентував увагу – у мене все, в принципі, виходило. Але потім я сів у в'язницю і мене система обнулила. У мене зникло все ось з того моменту – з 11-го року», - говорить політик.

Кива зізнається, що до в'язниці був досить заможною людиною.

«Але в 11-му році я сів у в'язницю, а все моє майно продали. І з цього моменту я більше до грошей не торкаюся», - заявив нардеп.

За його словами, за час співпраці з Арсеном Аваковим він не нажив нічого і навіть не намагався збагатитися.

«У мене є правило – я не бізнесмен, я не заробляю гроші. Я трохи використовую іншу релігію, якій мене навчили в дитинстві, і насправді вона мені дуже сильно підходить і прийнятна. По-перше, я не вішаю цих якорів, тому що бабки – це якір. Кладучи в кишеню, ти потім за нього починаєш що? Хвилюватися. Ти вже не зайдеш в темний двір або в темну кімнату, тому що тебе буде турбувати, а чи все буде в порядку з твоїми грішми», - розповів народний депутат.

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