Партія «Держава» звернулася до всіх фізичних та юридичних осіб, які хочуть скористатися земельною реформою і купити українську землю.

У заяві партії наголошується, що вони звертаються до охочих купити українську землю від імені всього українського народу, який є єдиним колективним власником всіх земельних ресурсів України.

«Знайте, єдиним законним власником землі є український народ. Український народ не приймав рішення про відмову від права власності. Відповідно, будь-який так званий «продаж української землі» в приватну власність, особливо банкам і закордонним компаніям, є незаконним», - заявили в «Державі».

Партія наголошує, що особи, які купують українську землю, стають співучасниками пограбування українського народу і скупниками краденого.

«Держава» заявила, що після усунення влади, яка провела земельну реформу, вся земля буде повернута законному власнику – українському народу.

«При цьому, після повернення землі українському народу, ми гарантуємо вам відсутність будь-якої фінансової компенсації. Більш того, незаконні покупці будуть притягнуті до відповідальності як скупники краденого. Також на них буде накладено фінансові санкції з метою компенсувати збитки, які поніс український народ. Ми настійно рекомендуємо не брати участь в злочині», - резюмували в партії.

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