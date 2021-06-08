Часто можна бачити, що нові політичні партії – діло рук все тих же старих еліт. Цю ситуацію прокоментував політолог Олександр Лазарєв у програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?».

Експерт зазначає, що в цій ситуації працює залежність попиту від пропозиції. «Є запит в суспільстві, відповідно, і організовуються нові політичні сили, політичні проєкти», - зазначає він.

Принагідно Лазарєв згадує, що багато українців проігнорувало жовтневі вибори до органів місцевого самоврядування і просто не прийшло. На його думку, річ у тім, що населення ще не визначилося у своїх симпатіях.

«Люди відкололися вже своїми симпатіями від «Слуги народу», але ще не знайшли той центр тяжіння, на який вони могли б орієнтуватися. Величезна кількість центристського електорату – тобто ті, які не є прихильниками нішевих політичних сил, не стягуються в якісь крайні ідеології – намагаються знайти собі нового симпатика, за ким можна було б йти», - міркує політолог.

Він вважає, що сьогодні можна спостерігати появу нових лівоцентристських політичних сил, що працюють на цей електорат. Лазарєв пояснює, що історія політичних партій це і є історія боротьби за симпатії, за голоси. У ході цієї боротьби, розповідає він далі, можна бачити зміну програм, особистостей, ораторів, уявлень та дій – на цьому всі намагаються зберігати якийсь баланс та перемагати. Також експерт зазначає, що завжди старі еліти намагалися створити якісь нові політичні проєкти.

Нагадуємо, Лазарєв висловився про закон про деолігархізацію.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Лазарєв розповів, як Україні стати транзитною державою.