Наприкінці червня ‒ початку липня у сепаратистських та російських медіа з'явилася пропагандистська кампанія, мета якої була ‒ сформувати у громадян України на непідконтрольних територіях стереотип про те, що Київ планує “відгородження” від територій Донбасу. Дослідження даного наративу та його стратегічних цілей провела громадська організація iDemocracy.

“Ми спостерігаємо стратегічну пропагандистську кампанію, мета якої ‒ сформувати у громадян України на непідконтрольних територіях стереотип про те, що наша держава їх зрадила, відмовившись від них. Це довгострокова стратегія російської пропагандистської машини з метою сформувати глибинне і дуже інертне негативне ставлення до України. Щоб у разі призначення навіть демократичних виборів у регіоні забезпечити домінування проросійських сил”, - зазначив засновник та керівник організації Сергій Влащенко.

За підсумками дослідження у матеріалі виклали дві події, які спричинили розповсюдження фейкової інформації. Перший фактор - інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського для ТСН від 24 червня.

“Після заяв Президента про варіант винести питання про зв’язки з тимчасово окупованими територіями на Всеукраїнський референдум, як останній засіб у разі провалу переговорів та невиконання Мінських домовленостей зі сторони РФ і її маріонеткових утворень, в інформаційному полі Росії і так званих «ЛНР» та «ДНР» почали активно з’являтись заголовки з використанням формулювань «стіна Зеленського», «кордон з ОРДЛО», «стіна» тощо. Такий саме наратив просувався й українським маніпулятивним виданням strana.ua”, - говориться у заяві ГО.

Друга причина появи пропагандиської кампанії - зрив засідання політичної робочої групи у межах Тристоронньої контактної групи 6 липня, вважають експерти iDemocracy.

“Українська делегація була вимушена залишити відеоконференцію політичної групи ТКГ, чим скористалися представники так званої «ДНР» та «ЛНР». Вони почали поширювати меседжі, що зводяться до «бажання України відгородитися від ОРДЛО». Цей меседж підхопили російські медіа, зокрема «РИА Новости», ТАСС, Sputnik тощо. Це призвело до інформаційної хвилі про те, що Україна нібито планує «відгородитися» від Донбасу”, - зазначають у організації.

У iDemocracy зазначають, що цей наратив має на меті поширити хибну інформацію для жителів Донбасу, акцентуючи та тому, що Україна не виконує Мінські домовленості та прагне затягувати мирні переговори та байдуже ставиться до людей проживаючих на непідконтрольній території України.

“Російська і проросійська пропаганда, яку ми розглядаємо як основну зброю в інформаційній війні, що спрямована на підтримку однієї сторони конфлікту, а не іншої. З огляду на вищезазначене, iDemocracy рекомендує Офісу Президента та іншим профільним відомствам взяти цю інформацію до уваги і сформувати контрмеседж, щоб переконати українців по той бік, що ми не збираємося їх кидати і від них відмовлятися”, - зазначено у матеріалі ГО.