Після трагедії в Бучі в Євросоюзі почали обговорювати нові санкції проти росії.

Британське інформаційне агентство Reuters наводить подробиці про те, які санкції проти росії обговорюються зараз в ЄС.

Так, стало відомо, що лідери і дипломати держав-членів Євросоюзу обговорюють такі обмеження:

заборона на імпорт вугілля, деревини, хімікатів та іншої продукції з Росії - на 9 мільярдів євро на рік;

заборона на поставки в росію напівпровідників, комп'ютерів, технологій для газової промисловості, транспорту та інших галузей - на 10 мільярдів євро на рік;

закриття кордонів для російських вантажівок і суден (виняток - для поставок енергетичних продуктів, продовольства і ліків);

санкції проти ВТБ і ще трьох банків, вже відключених від SWIFT;

додаткові обмеження щодо олігархів.

Раніше повідомлялося, що в країнах Європи почалася масова висилка російських дипломатів по всьому світу. Так, Німеччина висилає 40 російських дипломатів. Польща вирішила видворити з країни 45 дипломатів РФ. Італія оголосила про те, що висилає 40 дипломатів Росії. Франція зажадала, щоб 35 російських дипломатів покинули країну. Данія дала два тижні на те, щоб 15 представників РФ покинули країну.

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