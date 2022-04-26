За словами спікера, деякі народні обранці втекли з країни ще за кілька днів до вторгнення Росії.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що близько 10 народних депутатів втекли з України ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Більшість з них входять до фракції "Опозиційна платформа - За життя". Про це голова Верховної Ради заявив у інтерв'ю "РБК-Україна".

За словами Стефанчука, також є депутати, які перебувають в офіційних відрядженнях за кордоном. Зокрема, такі депутати представляють нашу країну в різних парламентських асамблеях, таких як НАТО і Рада Європи.

"А є депутати, які ще за кілька днів до війни покинули територію України, і з тих чи інших причин не повертаються. Таких депутатів приблизно десять. Переважно всі вони з однієї політичної сили, діяльність її фракції нещодавно була припинена у Верховній Раді-маю на увазі "Опозиційну платформу - За життя", - зазначив голова ВРУ.

Тим часом у телеграм-каналах гуляє список народних обранців, які ймовірно виїхали з України. Як і вказав Стефанчук, більшість з них представники ОПЗЖ.

Нагадаємо, Вибух у Києві: у мережі повідомляють про жертви, з'явилися кадри з місця НП.

Як повідомляла Politeka, "Тут ніхто не може жити": Вакарчук показав, що побачив у Харкові на Великдень.

Також Politeka писала, що "Всі, хто зрадив присягу, загинули": на Луганщині прогримів вибух під час наради "народного мера".