Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр визнав своєю помилкою будівництво російського "Північного потоку-2". За словами глави держави, він тримався до останнього за мости, в які сама росія вже не вірила. І його про це попереджали партнери Німеччини.

"Моя відданість газопроводу "Північний потік-2" була явною помилкою. Ми трималися за мости, в які росія вже не вірила і про що нас попереджали наші партнери", - заявив Штайнмайєр.

За словами президента Німеччини, війна проти України стала причиною "найсильнішої динаміки геополітичних та геоекономічних змін", а наслідки цього непередбачувані та уникнути цього нікому не вдасться. Штайнмайєр також зазначив, що через війну в Україні світу потрібна економічна, військова та політична переорієнтація.

Він також додав, що метою Німеччини має стати економічна незалежність від авторитарних країн. Також потрібно шукати нових партнерів у світі. На його думку, такими можуть стати країни Африки, Сінгапур та Індонезія.

"Ми повинні зробити наші демократії, нашу економіку стійкими, не рахуючи наших цілей: світовий порядок, заснований на правилах, і ліберальна, справедлива та сприятлива для клімату глобальна економіка", - сказав президент.

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