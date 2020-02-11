Современный гемблинг в режиме онлайн насчитывает более миллионов пользователей ежедневно. Большая их часть приходит на просторы виртуальных заведений с целью активации игровых автоматов и получения выигрышей на них. На сегодняшний день больше 80% прибыли каждого портала приходится именно на аппараты. Их популярность может объясняться разными качествами, но главное из них – получение крупного выигрыша в короткие сроки. Однако, у многих потенциальных игроков возникают трудности с выбором платформы и видео-слота для игры на настоящие деньги. Многие не доверяют существующим платформам и сомневаются в их надежности. Несмотря на это на просторах всемирной сети достаточно авторитетных заведений, пользующихся спросом гемблеров. К таковым относится и My-azart.net, в списке услуг которого есть игра с выводом от My-azart.

Как получить выигрыш в заведении My-azart?

Для получения денежного приза всем потенциальным гемблерам потребуется пройти регистрацию. Она необходима для того, чтобы активировать игру на деньги, пополнить баланс или активировать бездепозитный бонус. Создать новый аккаунт предлагается через социальные сети (достаточно нажать на иконку одной из них и дать согласие на обработку персональных данных) или посредством заполнения анкеты, состоящей из полей для введения:

1. Адреса электронной почты.

2. Логина и пароля.

3. Выбора игровой валюты.

По завершению процедуры проводится автоматическая авторизация пользователя в системе и открывается доступ к бонусам и транзакциям. Для пополнения депозита игрокам предлагается перейти в раздел «Касса» и воспользоваться сервисами оплаты:

· VISA.

· MasterCard.

· QIWI.

· WebMoney.

· Yandex.Money.

· IBox.

· Wallet One.

· AdvCash.

· Bitcoin.

После зачисления средств можно приступать к выбору игрового аппарата.

Какой видео-слот выбрать?

Для удобства игроков в правой стороне главной страницы веб-сайта предусмотрены две колонки: «горячие» и «холодные» игры. Размещенные в них симуляторы предлагают высокие шансы на получение выигрыша, однако термин «горячие» подразумевает более высокие шансы на победу.

На данный момент самыми популярными и щедрыми игровыми автоматами являются:

1. Beetle Mania Deluxe.

2. Book Of Ra Deluxe 2.

3. Roulette High Bets.

4. Royal Treasures.

Их активация в режиме игры на реальные деньги предоставляет пользователю более чем 100% шанс на получение денежного приза. Подобный высокий показатель RTP – основное преимущество игорного заведения. Практически каждый слот, размещенный на официальном сайте, обладает высоким процентом отдачи, колеблющимся в пределах 92%-95%.

После удачного вращения барабанов и получения приза, геймер может вывести средства на свой реальный счет. Сделать это можно также через раздел «Касса», выбрав доступный сервис оплаты и указав сумму для списания. После оформления заявки на выплату деньги переводятся на указанные реквизиты в течение 24 часов.





