Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко поділилася знімком з відпочинку

На фото Регіна розташувалася на лежаку. В цей раз Тодоренко здалася в синьому боді. В одній руці вона тримає склянку апельсинового соку. Поряд з нею стоїть келих, можна припустити, шампанського, а знизу варто піднос з їжею та напоями. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Випиваю апельсиновий сік за всіх ЗОЖников цього року, отлеживаюсь на сонці за всіх ледарів , дратую і одночасно мотивую тих, хто постійно твердить «а, ну, звичайно, зрубала бабла і гріє п'яти в п'ятизірковому готелі». Нехай у новій декаді ваші думки трансформуються з «не можу» в «я роблю, я створюю».", - написала під фото Тодоренко.

Також вона додала, що кожен повинен досягти своїх цілей і знайти на це сили:

"Хай вистачить здоров'я і сил на досягнення своїх цілей, на турботу про близьких, на відкриття бізнесу, створення приголомшливого проекту і т. д.", - уклала Регіна.

З фото відзначилася і Леся Нікітюк. Вона написала: "Солодка".

Інші фанати також залишили коментарі:

"У чому сама?)що це за відпочинок поодинці?", "Краще б на Батьківщині Новий рік справляла", "Дякую!!! Сподіваюся, так і буде!)))", "За себе ще випий", "Які гарні привітання".

Повідомлялося, що гаряча Тодоренко підкорила видом без одягу.

Так Тодоренко зважилася зайнятися серфінгом. Вона опублікувала в блозі Instagram кілька знімків у воді, на яких Регіна стоїть на дошці для серфінгу.

Складно не звернути увагу на форми Регіни, затягнуті в купальник: міцні ноги і тонку талію. Але сама красуня висловилася про свою фігуру в досить грубій формі.

"У минулому році я схудла на 18 кг і знову поправилася на 5, відростила величезний зад”, - написала в пості Тодоренко.

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