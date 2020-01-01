Відома українська співачка Софія Ротару відзначила Новий рік зі своєю родиною

Сімейні кадри з'явилися на сторінках в Instagram самої артистки, а також її 18-річної внучки Соні Едокіменко, пише Politeka.net (Щоб переглянути відео, досскрольте до кінця).

На першому знімку зображені Софія Ротару, її син Руслан з дружиною Світланою, а також сама Софія і її брат Анатолій, які сидять біля нарядної ялинки. На другому – сама Софія Михайлівна сфотографувалася на фоні символу Нового року в білосніжному джемпері і привітала шанувальників зі святом.

«З наступаючими святами, дорогі мої! Удачі та гарного настрою! ❤️», - написала співачка.

Тим часом фанати захопилися того, як добре виглядає 72-річна Ротару.

Вони приєдналися до привітань і закидали свою улюбленицю численними лайками.

«Красуня», «дуже Любимо і чекаємо в Росії!», «З наступаючим вас Софія Михайлівна щастя здоров'я ви дуже красива і вічно молода», «Неймовірна красуня!», «наша Рідна! З наступаючим! Будьте щасливі і здорові!», «Наша королева і вас з наступаючим», прокоментували пост передплатники.

Раніше ми писали, що колишній директор зірки, Ольга Коняхіна, яка відсиділа за аферу з фейковими концертами, розповіла, що Ротару кілька разів робила операції. За словами Коняхиной, артистка зверталася до хірургів в елітній клініці Санкт-Петербурга.

Колишній директор заявила, що зірка робила кругову підтяжку обличчя, а фігуру не чіпала, адже вона у Ротару нормальна.

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