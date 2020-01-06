Популярна українська виконавиця Тіна Кароль в ефірі шоу «Голос» зізналася, що ревнує Дана Балана до Насті Каменських

Як повідомляє Politeka.net, відео-анонс нового сезону програми опублікували у фан-акаунті співачки в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На відео Тіна Кароль публічно заявила на питання Каменських, не ревнує вона свого колегу до нової судді : «Так, я ревную, так», після чого камеру перевели на співака Дана Балана. Чоловік пристрасно подивився на Кароль у відповідь.

На другому відео Дан Балан говорить про двох королев – чорну та білу. Нова чорна Королева – це Настя Каменських, а біла – Тіна Кароль. Він зазначив, що любить грати в шахи і воліє білу королеву.

Потап зазначив, що чорна королева зайнята.

У коментарях під уривками відео шанувальники творчості Тіни Кароль написали, що думають з приводу сміливих фраз улюблених виконавців.

«Ось це шахіст 👏👏👏», «Награно», «Мені прикро як він міг», «Ну добре що спойлер👍👍👍,а то якби так показали у випуску то я уявляю вже коменти проти Дана і Тіни...😂😂😂», «Не знаю що там відбувається, але Голос явно буде веселий 👌😉😅», «Другий сезон серіалу ДанТина стартує з 19 січня 😂», «Ключова фраза - а я люблю грати у шахи! Дан дав зрозуміти що все це шоу-гра і нічого більше.», «Чорна королева вже зайнята 😂 та і біла думаю теж 😁😀😈❤», «Я в ньому розчарувала, негарно він себе повів», «Боже, як же мені подобається ця особа Дана. А те що сказала Тіна мене навіть не здивувало 😂», «За Дану видно, а що ти говориш», «Якщо у людей щоправда відносини, то вони їх не афішують», «так,наприклад як Тіна і Потап», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль засвітила принади прямо на сцені, перед якою сидів Дан Балан. Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кароль дає виступ в яскравому червоному платті, яке підкреслює її форми. А розріз на ногах демонструє ідеальну фігуру дівчини.

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