Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра показала фото з відпочинку

На знімку Котова позує в одному купальнику. Можна оцінити на фото ідеальний животик Тетяни. Співачці знадобилися сонцезахисні окуляри. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Всім Щасливого Різдва. А я тут готуюся до сьогоднішнього концерту. Зазвичай завжди щось пишу перед кожним концертом, але не завжди такий прекрасний вигляд і сонце. Класно-то як. Вгадай, яку пісню буду співати ?", - написала Котова.

Фанати також привітали Тетяну з Різдвом. Також відзначили її прекрасні форми і ділилися припущеннями, що буде співати знаменитість. Ще вувати зазначив, що "Обережно. Дуже гаряче" на фото.

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Тетяна Котова є активним користувачем мережі. Співачка веде здоровий спосіб життя, правильно харчується, про що постійно розповідає своїм подписчицам на своїй сторінці в Instagram. Там же вона публікує різні знімки досить відверто характеру, на яких показує свою ідеальну фігуру.

Так, на новому знімку Котова позує на велосипеді в цілісному купальнику синього кольору, виставивши на загальний огляд свої пружні сідниці.

Повідомлялося, що Екс-солістка "ВІА Гра" Тетяна Котова вирішила показати все і відразу.

На новому опублікованому знімку артистка позує в спортивному білизна.

Напівпрозорі топ і труси білого кольору так ефектно "обвили" пишні форми Котової, що публіка в мережі просто "збожеволіла" від побаченого. Кожен другий користувач, навперебій, поспішає повідомити артистці про те, що а) він її хоче, б) що вона "неймовірна".

Ще б - пишногруда блондинка - володарка видатних форм, так одні пишні локони її зачіски чого варті.

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