Скандал в королівській сім'ї Великої Британії отримав продовження, оскільки свою думку висловила Єлизавета II

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал Mash.

«Сьогодні моя сім'я конструктивно обговорила майбутнє мого онука і його сім'ї. Ми повністю підтримуємо бажання Гаррі і Меган жити новим життям. Ми хотіли б, щоб вони залишалися повноправними членами королівської сім'ї, але поважаємо і розуміємо їх бажання жити незалежним життям, залишаючись при цьому цінною частиною моєї сім'ї», - йдеться в повідомленні.

При цьому королева Єлизавета уточнила, що «Гаррі і Меган ясно дали зрозуміти, що вони не хочуть залежати від державних коштів в своїй новій життя».

«Тому ми вирішили, що буде перехідний період, протягом якого герцоги будуть проводити час у Канаді та Великобританії», - підкреслила вона.

Як повідомлялося раніше, Меган Маркл і принц Гаррі підготували сюрприз королівської сім'ї. Про це пишуть британські ЗМІ, посилаючись на свої джерела в Букінгемському палаці.

Як відомо, Маркл і Гаррі планують взяти участь в телевізійному інтерв'ю Tell-all US, в якому вони хочуть розповісти свою "історію".

Журналісти стверджують, що це може обернутися катастрофою для королівської сім'ї. Команда піарників, яку Меган Маркл найняла в США, вже контактує з деякими великими мережами у Штатах і знаменитої Опрою Вінфрі.

ЗМІ стверджують, що принц Гаррі з Меган Маркл могли б використовувати американську телевізійну платформу, щоб спробувати забезпечити "гарну угоду" зі старшими членами королівської сім'ї під час переговорів в Сандрінгеме.

"Може бути, вони отримають більше грошей, якщо погодяться не розмовляти", - висувають таку версію журналісти натякаючи на те, що королівська сім'я не захоче виставляти на загальний огляд свою "брудну білизну".

"Меган Маркл відчуває, що її змусили замовкнути, і більше не готова бути приглушеною. Вони з Гаррі вважають, що члени королівської сім'ї були расистами і сексистами. Її люди активно досліджують свої можливості", - додало джерело, розповідаючи про плани герцогині.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.