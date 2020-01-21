Російська артистка Евеліна Бледанс опублікувала нові фото в Instagram і зізналася, від чого страждає

На першому фото знаменитість з'явилася в дуже короткому блискучому платті, пише Politeka.net.

На ногах зірки були босоніжки на високих підборах.

Глибоке декольте вбрання підкреслило груди актриси, а довжина дозволила насолодитися стрункими рівними ніжками.

Закінчила її образ корона на голові. Довге хвилясте волосся Евеліна поклала набік і показала сережку у вусі.

Однак фотографію не можна назвати дуже вдалою через вираз обличчя зірки. На знімку її ніби підловили під час моргання.

На другому знімку - рука Евеліни, на якій є маленький мотузочок і рожевий манікюр.

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У мене полотняна нитка навколо середніх пальців протилежної руки", - підписала фото Бледанс.

За 15 годин пост артистки зібрав понад 13 тисяч лайків та багато коментарів.

"Пивні дріжджі", "Чому сумна?", "Чудове фото "Чудова Евеліна".😉👍🌹", "Що то Ева зажурилась😊", "Краща❤️", "Сильну жінку не бере ячмінь!!", "Яка красуня", "Здоров'я 👏👏👏👏", "І все-таки дивлюся я на Вас і розумію... Ви щаслива жінка. Красуня з мізками! Ви вмієте працювати і отримувати за це хорошу віддачу! Чи це не щастя?😍", "Тільки плювати!! Перевірено!тріть слиною!", "Гарні пальці, вказують на жіночність.. приємний запах і бажання помацати температуру пальців своїми губами... холодні, гарячі?", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Евеліна Бледанс вирішила показати різдвяні посиденьки з друзями: колись популярними артистами з, умовно кажучи, 90-х - Шурою, Альоною Свиридовою та іншими.

Найбільш яскравим кадром з опублікованого знаменитістю відео, виявився той, де вона роздягається перед Шурою і позує в смарагдовому купальнику або білизні. Артистка грайливо покрутилася перед співаком, в тому числі, демонструючи свої сідниці і груди.

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На одному з відео Евеліна, в коротких шортах, корсеті і високих чоботях красується перед камерою.

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