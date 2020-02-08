Христина Асмус продовжує захоплювати мережа пляжними знімками

Російська актриса Христина Асмус, яка прославилася після серіалу "Інтерни" і оскандалилася після виходу фільму "Текст" зараз відпочиває з дочкою на Мальдівських островах, пише Politeka.net

Зірка кожен день у своєму Instagram ділитися враженнями про відпочинок, тамже вона викладає яскраві і незвичайні фотографії.

В цей раз актриса попозувала в слитном купальнику й білому капелюшку. Асмус сидить за столиком, на якому стоїть склянка з морозивом, однією рукою притримує шапку, а інший ласощі.

У підписі до фото Крістіна вирішила зізнатися, що Мальдіви - це її улюблене місце відпочинку.

«Не знаю, може це попсово і пішло, але я дуже люблю Мальдіви ☀️🌴💦

Це абсолютно моє місце. І літо цілий рік, і людей мало, і красиво неймовірно і це прям моооой ритм!! Коли в Москві щодня як білка в колесі, Мальдіви - те, що треба!!», - пише Асмус.

Шанувальники не залишилися осторонь і почали коментувати знімок. Багатьох захопив купальник актриси, вони поспішили зробити їй комплімент за хороший смак. Інші побажали їй гарного відпочинку.

«От чесно, я за вас дуже щиро радію 😍 молодець, що вибралися у відпустку з дитиною! Гарного вам відпочинку!♥️"»

"Коли я бачу Христинку, серце б'ється про ширінку "

«От чесно, я за вас дуже щиро радію 😍 молодець, що вибралися у відпустку з дитиною! Гарного вам відпочинку!♥️"»

"Крутий купальник😍🔥" ,"Який купальник😍😌 Космічний❤️🔥"

"Ще б, за такі ролі відверті можна і на Мальдіви😀😀😀"»

«Красуня😍😌 Капелюх просто огооонь🔥😌», - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, кінець 2019 року був важким для сім'ї Асмус. Справа в тому, що на весь простір СНД в мережі прогримів скандал з приводу постільної сцени у фільмі "Текст" за участю актриси. Хейтеры "зафукали" Асмус, дісталося і Харламову, який підтримав дружину, мовляв, це ж мистецтво, так що нисего страшного в інтимних кадрах немає. Дійшло навіть до того, що люди писали в соцмережах, що слід забрати в подружжя їх 5-річну доньку - нібито, чому можуть навчити такі батьки.

Зазначимо, незважаючи на шум, постільний скандал не допоміг Асмус отримати головну нагороду на "Золотому орлі-2019" (національна кінопремія Росії). В цей же час фільм "Текст" в цілому став тріумфатором, взявши найвищу нагороду - найкращий фільм року, кращу чоловічу роль, кращий монтаж, кращу чоловічу роль другого плану. При цьому премія за кращу жіночу роль дісталася актриси Вікторії Мірошниченко, яка зіграла в " Дылде".

Нагадаємо, що Христина Асмус в розпачі, близькі люди пішли один за одним: "Що зі мною не так?".

Як повідомляла Politeka, Асмус роздяглася і показав, чим спокусила Харламова.

Також Politeka писала, що исхудалая Асмус змінилася до невпізнання і налякала своїм виглядом: "Не годують взагалі".