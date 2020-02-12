Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

Цього разу Кароліна показала в розділі Сторі Instagram цілу серію фото і відео, на яких позувала в новому образі.

При цьому Лорак похвалилася не тільки вбранням, але ще й зачіскою - зірка вирішила укласти волосся в м'які локони. Зазначимо, зірка позувала в досить незвичайних брюках з широкою штаниною, тонкій чорній майці з неглибоким декольте і вільному піджаку в клітку. Доповнила наряд зірка блискучими прикрасами і яскравим макіяжем.

З-за дивного ракурсу зірка виглядала не дуже вдало, а її обличчя здавалося якогось дивного жовтого відтінку. Пізніше вона представила фото підготовки до заходу, на якому і показала в детялях свій макіяж і зачіску, і демонструвала тим самим нібито помолоділий вигляд.

До цього знаменита артистка поділилася незвичайними кадрами, на яких показала себе в новому образі і засвітила свій спортивний стиль. Так, Кароліна опублікувала фото, на якому позує у вільному банному халаті.

Варто також відзначити, що останні фото в Instagram артистки чимало дивують мережа, адже тепер вже ніхто не сумнівається, що співачка лягала під скальпель пластичного хірурга. Вся справа в різко помолодевшем особи Кароліни.

На думку багатьох прихильників, до уколів краси та пластики зірка вдалася заради свого молодого коханого Єгора Гліба, щоб бути йому під стать. Зокрема, варто також зазначити, що художник вже за сорок і помолоділа зовнішність особливо видно на останньому кадрі. На фото співачка позувала з розпущеним волоссям і природнім макіяжем, прикривши тіло банним халатом.

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