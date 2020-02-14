Модель і інстадива Альона Омович, яку в мережі охрестили українською Кардашьян завдяки її розкішним формами, підкорила супервідвертим вбранням

Як передає Politeka.net, у День святого Валентина красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram пікантним фото, похвалившись величезним букетом троянд, який викликав справжню бурю в коментарях.

На фото Альона постала в прозорому чорному боді, панчохах і з милим обручем на голові з вушками і бантиком, як у діснеївського персонажа Міні Маус. Модель позує, сидячи на підлозі, широко розставивши ноги, відкривши рот і з захопленням дивлячись на квіти. Варто відзначити, Альона вибрала заради жаркого кадру до непристойності відверте вбрання: адже крізь тканину білизни можна розгледіти усе найапетитніше.

"Happy Valentines Day’s ❤️🙉 Хто як відзначає? Діліться 🥳", - написала вона в соцмережі.

Частина фоловерів почали відповідати на запитання Омович і ділитися планами на святковий вечір, але більшість все ж обурилося нещадно віфотошопленим букетом троянд.

"Навіщо букет фотошопити 😂"

"Ка*ець троянди попливли і ламінат від шаленого фейстюна))"

"Не бачу нічого поганого в фотошопі для краси фото, але якщо це зроблено акуратно. А так, підлога і шафа помітно попливли"

"Альона а навіщо квіти фотошопити? "

"Альона, ви спеціально букет фотошопом зіпсували щоб коментів більше було ?))"

"Які ж ви всі злі , ну відфотошила, значить так треба було , то вам, бл*дь, яка різниця ? На свої фотки дивіться , може фотошоп теж не завадить )

Альон, не звертай уваги , фотка вогонь , втім , як і завжди. 💋"

"Боже, ще й придивляються у кого там що попливло🤦🏻‍♀️"

"Талія тонша, ніж обсяг голови?! Нічого собі 😅 дуже худенька)"

Раніше ми повідомляли, Омович вирішила змінити зухвалому стилю й вбралася в "повітряну" сукню білого кольору - жіноче та романтичне. Дівчина запитала поради у шанувальників, як їй краще, на що думки розділилися.

"Ніяких зухвалих стилів, тільки свята ніжність ☺️👀⚡️❗"; "Я думаю,що вам досить добре підходить такий стиль,так як ви досить струнка. І все ж звичніше бачити вас у відвертому стилі", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Олена Омович показала обличчя до та після пластики, кадри вражають: "Неймовірно!".

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