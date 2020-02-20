Українські артисти, які виступають в Росії, дозволяють пропагандистам Кремля поширювати думку, що війни проти України абсолютно немає

Таку думку висловив продюсер і музичний менеджер Віталій Клімов в інтерв'ю для журналістів Обозреватель.

За його словами, Росія зараз зацікавлена в запрошенні якомога більшого числа виконавців з України. Вони готові навіть запрошувати україномовних, щоб показати, що нібито між Україною і РФ немає ніякої війни.

"Треба розуміти, що кожен виступ українського виконавця там, щоб не думав сам український виконавець, це сигнал пересічному росіянину, що війни немає. Ваша країна з нами не воює, інакше що я тут роблю?", - пояснив Клімов.

Також він додав, що це стосується не лише артистів, а й українських спортсменів, діячів мистецтва і вчених, адже вони теж публічні люди. Тому повинні розуміти, що роблять і говорять на публіці.

"Як тільки він стає публічним, він фактично виконує, хоче він цього чи ні, пропагандистську роль фактом свого існування, своєї публічності. Він може цього не хотіти, не розуміти, але це природа публічності як такої. Більшість не розуміє", - резюмував український продюсер.

Також раніше повідомлялося, що російські артисти, які підтримали агресивну політику президента Володимира Путіна проти України, давно перестали бути просто представниками культури.

Таку думку висловив український продюсер Ігор Кондратюк.

Він зазначив, що ні Валерій Меладзе, ані Олександр Сєров, які виявляють бажання гастролювати в Україні, не засудили російську агресію. Тому можна зробити висновок, що вони її підтримують.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

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