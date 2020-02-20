Олексій Серебряков часто обрушується з критикою на російську владу

Російський актор Олексій Серебряков, родина якого з 2017 року проживає в Канаді, один з небагатьох, хто може дозволити собі говорити все, що думає про Росію та російську владу.

Politeka.net вирішила згадати найяскравіші заяви російського актора.

Серебряков виявляв жаль в тому, що в Росії вже давно не цінують ні знання, ні розсудливість, ні підприємливість, а головною національною ідеєю є аж ніяк не хороші якості.

"Якщо від'їхати на 30, 50, 70 кілометрів від Москви, ви побачите багато елементів з 1990-х років. Досі ні знання, ні розсудливість, ні підприємливість, ні гідність не є національною ідеєю. Національною ідеєю є сила, нахабство і хамство", - заявив актор.

До всього іншого, Серебряков стверджував, що йому є про що поговорити з Путіним і слова ці будуть зовсім невтішними:

"Опинившись перед Путіним, я б йому сказав, що найбільше мені не подобається "два "В": брехня і злодійство. При чому нескінченні. Наше з ним бачення світу настільки нез'єднане, настільки не пов'язане, і що б я йому не сказав, ні до чого це не приведе".

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