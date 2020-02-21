Дочка відомого українського гумориста Євгена Кошового, зірки Квартал 95, Варвара показала ролик з танцем в мережі

На кадрах Варя в просторій кімнаті влаштувала дорослі танці. Вона в чорному короткому топі і лосинах виставляла груди вперед, вигинала спокусливо тіло і показувала позу кішечки. Руху вийшли по-справжньому запальними і дорослими. На тлі можна побачити стілець і якісь речі. Швидше за все, дочка Кошового займалася не вдома. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити танець Вари або написати коментарі. Все через те, що вона опублікувала відео в сторіс Инстаграма.

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На фото Варя позує в кофті, а поряд з нею стоїть мама Ксенія. Селфи було зроблено досить крупно, тому крім ялинки на тлі нічого не видно. Мати і дочка посміхалися на фото, а Варя вирішила зробити губи качечкою. На фото добре видно, як схожі мати і дочка один на одного.

Фанати не змогли оцінити знімок або написати коментарі. Все із-за того, що знімок був опублікований в сторіс Instagram, де така функція відсутня.

Повідомлялося, що Донька артист Студії "Квартал 95" Євгена Кошового здивувала публіку зовнішнім виглядом і не тільки.

Старша дочка коміка Кошового і його дружини дизайнера Ксенії Варвара вразила талантом на сцені, крім того - дівчинка помітно подорослішала.

Так на новому опублікованому відео Варвара виступає на сцені дитячого музичного фестивалю «Зима 2019». Юна красуня з милого підлітка перетворюється на високу привабливу юну красуню, крім того - дуже талановиту.

Варвара буквально вразила публіку своїм голосом, вона заспівала відомий англомовний хіт і на сцені, варто відзначити, просто вражала.

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