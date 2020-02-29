Зірка серіалу "Жіночий лікар" Наталія Васько вперше розповіла про трагедію в родині

Відверте зізнання українська актриса зробила в ефірі тематичної програми "Зірковий шлях", передає Politeka.net.

За словами зірки, трагедія трапилася кілька років тому.

Наталія Васько зустріла любов під час зйомок, але доля розпорядилася інакше.

"Я колись зустрічалася з хлопцем, але він був трохи молодший за мене і не на пару років. Це десь рік 10-й або 11-й був. Він працював у нас в театрі спочатку монтувальником, потім займався світлом. Я з ним зустрічалася трохи більше року. Але потім сталася трагедія - він загинув. Тому я так реагувала на особисті питання, це була ще дуже болюча рана", - відверто зізналася актриса.

Через час в день ангела вона зустріла чоловіка, який зізнався, що розлучений, має двох дітей, а його сім'я живе в окупованому Донецьку.

"Ми познайомилися по дорозі в Київ 13 грудня 2014-го, на Андрія. Після цього він прийшов на виставу "Московіада". А потім я знову була в Одесі на зйомках, і 28 грудня там був страшний снігопад, нас просто не випустили з міста. Природна стихія сказала: "Так, сиди в Одесі і будь з Андрієм". Я познайомилася з вільним чоловіком, він був вже розведеним, правда рішення було тільки в інтернет-реєстрі, на території, де він розлучався", - згадує нюанси Наталія Васько.

Колишня дружина Андрія стверджує, що зірка серіалу "Жіночий лікар" забрала чоловіка з сім'ї. Інеса настільки захопилася, що залишає коментарі практично під кожною публікацією, де згадується актриса Наталія.

Зірка зізналася, що незважаючи на офіційні виплати і численні спроби примирення, цей кошмар триває.

"Мені дуже шкода, що наше законодавство не може мене захистити, щоб ніхто не мав права ображати мою маму, мою сестру, псувати життя моїм колегам, бруднити стрічки в соцмережах. Андрій хотів і хоче бачити дітей, хоче спілкуватися, але це таке - він, наприклад, працює в Одесі, а вона дає умови: "Так, у середу на 5:00 щоб ти був у Києві, з дітьми зустрівся". Він каже - почекай, у мене робота. А вона заявляє - ах, ти не приходиш!" - резюмувала Васько, спілкуючись з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що зірка "Голосу країни" Іван Ганзера розповів про втрату самого близької людини. Співак зізнався, що його мама довгий час боролася з онкологічним захворюванням, але рак виявився підступніше.

Іван Ганзера також розповів, що мамі страшний діагноз поставили в 2015 році. Він хапався за будь-яку можливість заробити на лікування рідної людини, звертався до небайдужих в соціальних мережах.

Заради порятунку мами сім'я артиста продала сімейний автомобіль, який Іван подарував батькові після перемоги у вокальному шоу.

Нагадаємо, що переможець «Голосу країни» потрапив у ДТП, все сталося по дорозі на концерт.

Як повідомляла Politeka, українська зірка відверто розповіла про втрату близької людини.

Також Politeka писала, що знаменитий співак втратив батьків і всю родину відразу після дня народження: «Це нечесно...».