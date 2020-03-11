Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва разом з колегою Олексієм Завгороднім оголосила про розпад групи

Вчора артисти випустили зворушливий кліп "Назавжди/ніколи", представивши шанувальникам цілу серію кадрів, знятих в різний час існування знаменитої групи, пише Politeka.

А сьогодні 11-го березня, вже підготувавши шанувальників, Надя і Позитив офіційно оголосили в спеціальному інтерв'ю: група припиняє своє існування. У заяві артистів в Instagram і на Ютуб-каналі сказано, чому вони зважилися на такий несподіваний для фанатів крок.

Так, зірки вирішили детально розповісти про своє рішення, зазначивши, що їх робота не завершується – вони просто продовжать свою діяльність окремо (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Ми продовжуємо свій шлях, ми працюємо, ми дружимо. Немає нічого поганого в тому, що кожен з нас як особистість може продовжити свій шлях далі. Так повинно бути, так завжди повинно відбуватися ", - почав свою розповідь Позитив.

Артист заявив, що відведений час їх групи минув, вони відчувають, що вже сказали все можливе фанатам своїми спільними роботами і в колективі встигли зробити саме те, що планували.

«Ми дійсно відчуваємо, що в цій групі ми з Позитивом зробили максимально все», – наголосила в свою чергу Надя.

Також артисти розповіли, що їхній останній концерт відбудеться восени, 11-го вересня у палаці «Україна», а до цього моменту вони збираються відправитися в останній тур під символічною назвою: "Фінальні титри".

У завершенні Надя розповіла на своїй сторінці в Instagram, що вона знаходиться в сум'ятті, адже даний крок є також і початком нового життя.

«Це страх, шок, але насправді нескінченний захват, гордість та щастя. Ми з Льошею @positiff зрозуміли, що зробили максимально все і наш час в групі справді минув. Такий величезний період, ціла творча життя – велика рідкість для сучасного артиста. А нам вдавалося дивувати, вражати і кожен раз створювати щось нове, щоб дарувати радість і надихати! І ми будемо продовжувати, тільки ще крутіше і по-іншому – настає новий етап», – зворушливо зазначила Дорофєєва.

Зазначимо, артисти також розповіли, що зйомки останнього кліпу на пісню "Назавжди/Ніколи" стали для них цілковитою несподіванкою.

"Все, що ви бачили в кліпі - це не постановка. Це відео, яке для нас змонтувала наша команда. Таким чином, ми дивилися цей кліп і знімалися в кліпі. Це був великий сюрприз", - зазначила Дорофєєва.

За її словами, вони дізналися про зйомки буквально за хвилину до появи у павільйоні.

«І коли ми зайшли в павільйон і побачили цей величезний екран, я, звичайно, зрозуміла все відразу. Я зрозуміла, що це сюрприз, я зрозуміла, що вся наша команда сидить десь за монітором. Ми почули голос Іри, яка нас запросила присісти і подивитися на екран, і тут все стало ясно», – розповіла Надя зі сльозами на очах.

Нагадаємо, Дорофєєва засвітилася в ніжних обіймах Позитива.

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