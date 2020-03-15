Теледіва Елена-Крістіна Лебідь, пасія колишнього віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, вирішила відпочити від трудових буднів

Як відомо, знаменита українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, дуже активно веде свою сторінку Instagram і часто радує фоловерів різноманітними відеороликами та знімками, передає Politeka.net.

На цей раз зірка "Аферистів в мережі" похвалилася, що у неї нарешті видався вихідний день і вона вирішила провести його лежачи в ліжку і нічого не робити.

На новому фото дівчина лежить на дивані в домашньому халаті і в обнімку з подушкою при цьому їй дуже весело.

«Перше неділю, коли я вдома🏡

Відмінний привід нарешті зробити це!! Ось прям треба зважитися і зробити!! Зробити НІЧОГО!!!😅😅😅

Я так давно цього не робила - навіть не знаю, з чого почати??🙈🙈🙈

Народ, ну раз ми вдома, і не даємо шансу вірусу🦠нас дістати», - написала телеведуча і поцікавилася у своїх шанувальників що для них означає вихідний.

Користувачі мережі не змусили себе довго чекати і відреагували на новий знімок різними коментарями.

«Як класно спочатку нічого не робити, п потім ще трошки відпочити🤪 Я сьогодні з вами на одній хвилі😚», «Для мене ідеальне неділю, це ласощі та випуски Аферисти в мережах.💕💕🌸», «А у мене не виходить нічого не робити , руки без справи не можуть 😮», «Для мене ідеальний варіант робити НІЧОГО - заварити чай і дивитися сериальчик 😂», - пишуть в мережі.

Раніше повідомлялося, що Олена-Крістіна Лебідь постала в "леопардових" тонах.

На рудоволосої бестії піджак і черевики забарвлення цієї дикої тварини, а також кофточка персикового відтінку і сині рвані на колінах джинси.

Олена-Христина позує в магазині одягу перед дзеркалом і посміхається, дивлячись в свій смартфон.

Телеведуча вирішила порадити публіці нові фільми, які нещодавно подивилася. Також ми розповідали, як коханка Розенко шокувала публіку неймовірною худобою. Телеведуча похвалилася новими модними джинсами, за якими довго "ганялася". Однак, увагу більше привернула її худа постать. Деякі навіть вирішили погодувати зірку.

Також ми розповідали, як коханка Розенко шокувала публіку неймовірною худобою. Телеведуча похвалилася новими модними джинсами, за якими довго "ганялася". Однак, увагу більше привернула її худа постать. Деякі навіть вирішили погодувати зірку.

Нагадаємо, наречена Розенко засвітила зайве в костюмі для рольових ігор, пікантне фото: «Ні краплі сорому».

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