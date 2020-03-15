64-річна актриса і співачка Лариса Доліна збентежила перетворенням заради ролі

Як передає Politeka.net, донька Доліної Ліна поділилася у своєму мікроблозі в Instagram фото, на якому вони з мамою позують перед дзеркалом в гримерці. Якщо дівчина постала в звичайному вигляді (темному пальто, смугастій сорочці та окулярах), то її мати не на жарт налякала зовнішнім виглядом.

Бліда шкіра, синюшні повіки і вилиці, сіре плаття і розпатлане волосся - все це стало частиною гриму, адже, виявляється, артистка грає в мюзиклі Олексія Франдетті "Суїні Тодд, маніяк-цирульник на Фліт-стріт". Показ пройшов напередодні в Театрі на Таганці. Доліна виконує одну з головних ролей - місіс Ловетт, спільницю маніяка - звідти і цей цвинтарний образ.

"Вона і її страшна подружка😁", - підписала фото донька Долиної, а потім пояснила нижче в коментарях "Страшна подружка це я)))) як ви могли не зрозуміти 🤣"

Користувачі кинулися обговорювати зовнішність Доліної, захоплюючись її перевтіленням, заодно компліментів "відсипали" й Ліні.

"Лариса так схудла.....👍👍"

"Страшна краса!!! 🧡"

"Вона не страшна зовсім 🤗! Як же їй йде грим ! Грим їй до лиця ❤️! Богиня !!! Театр в ній ЖИВЕ 🌪! А подружка 💥💥💥"

"Який у вашої мами цікавий образ"

Раніше ми повідомляли, Доліна прямо зі сцени принизила свою колегу Аллу Пугачову. Справа була в Сахаліні, де Лариса давала сольний концерт.

"Спасибі, що покликали до вашого чудового міста мене, а не Пугачову і не Аллегрову", – безцеремонно заявила Доліна, коли під кінець концерту губернатор виніс їй розкішний букет.

Але користувачі в соціальних мережах неоднозначно відреагували на заяву зірки. Деякі коментатори вважають, що Долина занадто зневажливо поставилася до інших представниць російського шоубізу.

"Ну ляпнула про Пугачову і Аллегрову і ляпнула. Але навіщо цей ляп розносити по всьому світу? У своєму міжсобойчику вони самі розберуться", "Була б воля: вони один одного повбивали всі!"; "Покликали Доліну, тому що у неї гонорар в сто разів менше Пугачової", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Алла Пугачова зовсім здала, друг сім'ї зробив термінове заяву: "Може померти...".

Як повідомляла Politeka, скандал навколо Пугачової розгорівся з новою силою, Лоза не стримався: «Робить, що їй заманеться».