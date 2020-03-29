Українські зірки слідують світовому тренду і нерідко оголюються заради пікантних кадрів і привернення уваги до своєї персони

Politeka зібрала найгарячіші фото українських зірок, які люблять епатувати публіку і часто відмовляються від одягу, щоб показати, чим їх нагородила природа.

Одна з найгарячіших жінок українського шоу-бізнесу – екс-солістка групи «Nikita» Даша Астаф'єва. Вона навіть зустрічалася з засновником чоловічого журналу Playboy Х'ю Хефнером. Дівчина регулярно знімається у відвертих фотосесіях і світить своїми принадами.

Співачка Настя Каменських попри заміжжя продовжує радувати шанувальників відвертими знімками. На фото Настя часто залишається без білизни, не соромлячись виставляти на загальний огляд свою «п'яту точку».

Суперблондинка Оля Полякова теж любить красуватися на камеру оголеною. Артистка кілька раз публікувала фото зовсім без одягу, демонструючи свою неймовірну фігуру. Її голі фото завжди викликають справжній фурор в ЗМІ.

Ще одна екс-Nikita Анастасія Кумейко намагається не відставати від колег і ділиться з шанувальниками відвертими знімками. Зірка любить яскраві спокусливі наряди, корсети і красиву нижню білизну.

Екс-солістка групи ВІА-Гра Вера Брєжнева хоч і не часто роздягається, але відверті зйомки в її арсеналі є. Не дарма співачку неодноразово визнавали однією з найкрасивіших в Україні та Росії.

Нагадаємо, що Настя Каменських показала на домашньому фото результат тренувань: "Вже не можу ходити...".

Як повідомляла Politeka, гаряча екс-Nikita вразила формами в обтягуючому в'язаному платті: "Як ніжно".

Також Politeka писала, що Даша Астаф'єва ледве вмістила пишні груди в тісний топ, кадри вражають: "А що ж буде після?".