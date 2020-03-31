Костянтин Меладзе, Гарік Харламов, Микола Басков та інші зірки одружені не перший раз

Меладзе з Яною Сум прожили 19 років разом. За весь час дружина Костянтина не ревнувала і пропускала повз чутки про романи. А в 2013 році дізналася, що у композитора був тривалий пологах з іншою жінкою, після чого пара розлучилася. Про це пише Politeka.

Микола Басков і Світлана Шпігель одружилися у 2001 році. Прожити парі вдалося лише 8 років. Справжня причина невідома, але дружина всіляко натякала на захоплення Баскова чоловіками. Сам Микола це спростовував.

Гарік Харламов розлучився зі своєю першою дружиною теж в 2013 році, як і Меладзе. Колишня дружина Юлія Лещенко зажадала від шоумена 2/3 спільно нажитого майна. Але цього їй не вистачило і вона домоглася через суд ануляції шлюбу Гаріка і Асмус.

Сергій Свєтлаков і Юлія Васильєва разом були до 2012 року. Після цього шоумен пішов з сім'ї. Жінка зберегла теплі стосунки з колишнім чоловіком заради дочки.

Сергій Шнуров за свою кар'єру побачив багато жінок. Деякі були його дружинами, а інші швидко пішли. Але перша дружина сама вирішила піти від співака і заборонила йому бачити дочку Серафиму.

Відомий футболіст Дмитро Тарасов був одружений на Оксані Пономаренко. Але вона не змогла зберегти статус дружини футболіста і за два роки втратила зірку, але народила дитину від нього, що зіграло їй на руку.

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