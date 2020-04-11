Хоча співачка ретельно приховувала своє особисте життя, про деякі факти все одно стало відомо

Зараз українські зірки Настя Каменських і Потап вважаються ідеальною парою

Проте доля не відразу пов'язала цих артистів, пише Рoliteka.net. Кожен з них намагався будувати відносини з іншими людьми.

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Так, єдиний роман, який Настя Каменських не приховувала був зі студентом, з яким вона вчилася на факультеті Українсько-американського гуманітарного інституту "Вісконсінський міжнародний університет" (США) в Києві. Хлопця звуть Володимир Дятлов.

Пізніше бойфренд перевівся зі столичного вузу в Миколаїв. Пара намагалася і далі будувати стосунки на відстані, але в результаті нічого не вийшло і вони розсталися у 2009 році. Тепер колишня пара - друзі і куми.

Варто відзначити, що Настя і Вова у 2016 році потрапили разом у ДТП. Обидва вижили, але сім'я хлопця - мати, батько і молодша сестра - загинула.

Далі в ЗМІ з'явилися чутки про роман Каменських з телеведучим Геннадієм Вітером. Пару часто бачили разом після виступів співачки і чули, як Вітер називав Каменських "моєю хорошою" і "Настьоною". За чутками, Настя і Геннадій навіть побралися.

Також, за чутками, співачка будувала відносини з воротарем футбольного клубу "Дніпро" Денисом Бойком.

Тільки підтвердити або опровергунути дані факти було неможливим, адже артистка ретельно приховувала особисте життя.

Потап і Настя більше 10 років знайомі, про їх роман ходили чутки давно, але тільки в минулому році відбулося весілля.

Відомо, що Потап і Настя виступали разом з 2006 року і до 2017 року робили це успішно. Зараз Настя виступає сольно, а її чоловік - в групі "Мозги".

Варто відзначити, Настя Каменських і Потап зареєстрували свої відносини задовго до пишного весілля, на яке запросили багато госетй.

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