Солістка групи «НеАнгели» Слава Камінська записала відверте відео у власній ванній

Саморобний кліп артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka (Щоб подивитися відео - доскролльте до кінця). Слава повністю роздяглася, лягла у ванну з водою, намочила волосся і стала пікантно позувати на камеру. Співачка прикривала руками інтимні частини тіла, але в кадр все одно потрапила частина її грудей.

В середині кліпу Слава розмазала косметику по обличчю і стала знімати себе крупним планом. Очевидно, зірка зовсім занудьгувала на карантині з двома дітьми і вирішила таким чином повеселитися.

«Не витримала і можливо отримаю по ж*пі. Оператор - я! Режисер - я! Монтаж - я! Співаємо –разом», - написала Слава.

За годину відео Камінської подивилися майже 30 тисяч разів. Шанувальники зірки залишили безліч коментарів під її постом.

«Дуже стильна і красива робота! Браво!», «Треба було не писати про оператора, коментарів було б більше», «Це краще слухати - сприймається, як вищий сорт. З відео все навпаки», «Слава, навіщо вам кліпмейкер? Ви сама чудово справляєтеся», «Бабка Славка чудить», «Бомба», «Наплювати на всіх. Why not?! Дуже круто вийшло», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Камінська похвалилася незвичайними розвагами в рожевій білизні: "Бережіться чоловіки, у неї...".

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