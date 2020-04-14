Племінниця легендарної артистки Софії Ротару Соня Кей вперше з'явилася на публіці після смерті її батька

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, артистка анонсувала конкурс, присвячений своій новій пісні. І навіть пообіцяла прихильникам грошові призи.

Сам пост супроводжувався знімком, де Соня Кей лежить на палубі корабля, прикриваючи пікантне місце рукою. Уточнимо, що шанувальники зірки, швидше за все, були не в курсі особистої трагедії кумира, оскільки коментарі під постом присвячені її зовнішнього вигляду.

Звернемо увагу, що в коментарі журналістам Соня Кей зізналася, що у неї був шок після того, як вона дізналася про смерть батька.

"Мама дзвонить каже – тато помер. У мене був такий шок, що я не розуміла, що відбувається, тому що він тільки приїхав з мамою з Ізраїлю, де його лікували від онкології, і все вилікували. Все було добре. Але нам сказали, що це був тромб, він обірвався, і він помер у секунду", - розповіла вона.

Раніше ми писали, що українська співачка Софія Ротару поховала зятя, з яким її рідна сестра Лідія прожила понад 40 років. Як відомо, в сім'ї Ротару великий траур із-за раптової смерті Сергія Хлябича.

За інформацією інсайдера, бізнесмен, який понад 40 років прожив у шлюбі з Лідією Ротару, помер відразу після народження онука Софії Михайлівни.

Варто відзначити, що у Сергія Хлябича і Лідії Ротару є дочка, яка пішла по стопах зіркової тітки і виступає під псевдонімом Соня Кей.

«Горе то яке! Соня підтримує Ліду як тільки може. Не стало нашого Сергія, який в останні роки був оплотом сім'ї. Він покинув нас відразу після дня народження онука Соні, Толіка і за п'ять днів до дня народження її невістки Светочки. У родині траур», - розповів друг родини Іван Прокопович.

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