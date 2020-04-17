Голлівудська зірка Анджеліна Джолі вважається однією з найкрасивіших жінок у всьому світі. Бути схожою на неї мріють багато, а деяким це вдалося

Politeka.net згадала найяскравіших двійників Анджеліни Джолі з різних куточків світу. Їх об'єднує не тільки краса, а і прагнення бути схожою на колишню дружину Бреда Пітта.

Однією з найвідоміших двійників Джолі є модель Ліна Сендс. Вона навіть взяла участь у показі колекції Vetements Men’s Fall 2020, де по подіумому дефілювали «близнюки» знаменитостей.

Красуню Тіффані Клаус не бентежить схожість із зіркою Голлівуду. Більш того, вона всіляко цю схожість експлуатує, намагаючись ще більше бути схожою на Анджеліну.

В Україні, до речі, теж є своя копія Джолі. Це колишня учасниця «Фабрики зірок» Тетяна Воржева, яка довгий час співала у проекті Наталії Могилевської «Real O». Дівчина схожа на Джолі завдяки пухким губам і великим очам.

Меліса Бейзен називає себе офіційним косплеєром Малефісенти. Вона не стільки схожа на Джолі, скільки на персонажа, якого грає зірка. Крім цього, у дівчини чудово виходить перевтілюватися і в інших персонажів Джолі – Лару Крофт, місіс Сміт та інших.

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